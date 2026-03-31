Salva Talens

Gandia saca a la calle sus monas y panous con talleres para todos

La Mostra de Mones i Panous de Gandia está en marcha durante esta semana en el paseo de las Germanies, frente a la Casa de la Marquesa. La iniciativa incluye talleres para niños y niñas, que se llevan a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el mismo paseo gandiense y el día 1 también en el Grau (plaza de la marina), todos ellos en horario de tarde. Además, los talleres tienen un carácter solidario. Se pagan 3 euros de donativo y la recaudación va destinada al Preventorio. Más información