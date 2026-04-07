Saray Fajardo

Emoción en la despedida a Josep Piera en Gandia

«La maleta del meu Pep». Con esas palabras, cargadas de intimidad y ternura, Marifé Arroyo entraba alrededor de las 18 horas en el Palau Ducal para afrontar, quizá, la despedida más dolorosa de su vida. La compañera del poeta Josep Piera, fallecido este domingo a los 78 años, se detenía entre el centenar de personas que acudían a darle el último adiós y reconocía, conmovida, uno de los objetos personales de su esposo, impregnado de recuerdos compartidos y de toda una vida en común. Al lado de esa maleta, llenaban la mesa las gafas del escritor, una libreta con algunos apuntas y la máquina de escribir que le había acompañado. Solo quienes han tenido la fortuna de vivir un amor como el suyo son capaces de reconocer, entre tantos objetos, aquello que pertenece al ser amado. Una sencilla maleta oscura que, más allá de su apariencia, guarda probablemente los viajes compartidos, las vivencias y toda una vida entrelazada.