Redacción Levante-EMV

La empresa que ejecuta las obras de la pista de atletismo de Gandia trabajará también los fines de semana

La empresa Sportan S.L. ya ha iniciado lo que queda de trabajo para acabar la reforma de la Pista de Atletismo Toni Herreros de Gandia. Lo ha hecho esta semana, tal como anunció el Ayuntamiento de Gandia. Los operarios ya se han puesto manos a la obra para acometer la colocación del tartán, pero también otros trabajos. La instalación estará lista para su utilización en la segunda quincena del mes de julio, según los plazos previstos. Más información