Holly, la estadounidense de Gandia que muestra su día a día en redes: “Es una ciudad tranquila que tiene de todo”
Holly Rolfs, de 24 años y nacida en Oregón (California), es una chica estadounidense que empieza a viralizarse en TikTok gracias a sus videos, en los que muestra un poco de su vida en Gandia. A los 19 años dejó su país por los exagerados precios de las universidades; desde siempre ha tenido interés en hablar español y tomó la decisión de irse a España para tener un mejor futuro. Más información
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