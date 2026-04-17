Redacción Levante-EMV

Holly, la estadounidense de Gandia que muestra su día a día en redes: “Es una ciudad tranquila que tiene de todo”

Holly Rolfs, de 24 años y nacida en Oregón (California), es una chica estadounidense que empieza a viralizarse en TikTok gracias a sus videos, en los que muestra un poco de su vida en Gandia. A los 19 años dejó su país por los exagerados precios de las universidades; desde siempre ha tenido interés en hablar español y tomó la decisión de irse a España para tener un mejor futuro. Más información