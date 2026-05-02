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Inteligencia artificial para mejorar el tráfico de camiones en el puerto de València

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Redacción Levante-EMV

Inteligencia artificial para mejorar el tráfico de camiones en el puerto de València

Redacción Levante-EMV

Gandia
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Tres estudiantes del Campus de Gandiade la UPV, Mario Climent, Renato Kafure y ZhangTian "Álex" Liang, se han clasificado para la final en China de laHuawei ICT Competition con un proyecto de gestión inteligente del flujo de camiones dentro del puerto de València. Es un sistema informático con inteligencia artificial que gestiona la circulación de la mercancía y evita atascos.

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