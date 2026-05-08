Redacción

Una promesa del parkour crea su propio circuito en las calles de Gandia

El deportista profesional de parkour Iván Velázquez ha convertido Gandia en un circuito para practicar distintas maniobras y piruetas. Concretamente, la plaza del Tirant ha sido uno de los últimos escenarios que ha probado, según ha mostrado en un vídeo en sus redes sociales.

El freerunner, que ya cuenta con más de 30.000 seguidores, muestra algunas de sus acrobacias, que llegan a ser de vértido, en los vídeos, a través de los que difunde sus entrenamientos, competiciones e, incluso, colaboraciones.