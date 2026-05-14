Salva Talens

"¡Ni nos vendemos ni nos callarán!": El profesorado de la Safor expresa en Gandia su indignación en el cuarto día de la huelga

Los docentes de la Safor están indignados y lo han vuelto a demostrar este jueves en Gandia con una masiva concentración en la plaza Major. Se mantiene la huelga en todo el territorio valenciano y más aún después del fracaso de las negociaciones con la Generalitat Valenciana.

En Gandia no ha faltado nadie. Los huelguistas han lanzado proclamas contra la consellera de Educación y han explicado, con sumo detalle, las razones por las que "continuamos de huelga".