Salva Talens

Los docentes de la Safor sacan las aulas a la calle en Gandia: "Cada día estamos más enfadados y con más ganas de lucha"

La huelga de los docentes está ya en su tercera semana. Mientras que en la ciudad de València se negocia un acuerdo que devuelve la situación a una relativa normalidad, en la Safor continúan los actos de protesta para dar visibilidad al conflicto, pero sobre todo porque "queremos que la ciudadanía nos entienda, que sepa cuáles son nuestras reclamaciones porque no se trata de la subida salarial sino también de mejorar las condiciones de trabajo, según apunta Carlos Fuster, uno de los portavoces de la plataforma Docents de la Safor en Lluita.

Fuster se erige en coordinador del simbólico acto "Classe al Carrer" que pretende recrear un aula escolar de un centro educativo, pero con la particularidad de que el alumnado es el profesorado. Esta actividad tiene lugar este martes en la plaza Jaume I. Es, en definitiva, una reunión para saber en qué punto "nos encontramos, cómo están los ánimos de los profesores y cuál es nuestra actitud", dice el propio Fuster. Más información