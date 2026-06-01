Salva Talens

La huelga de profesores en la Escuela Oficial de Idiomas de Gandia afecta a los exámenes de 200 alumnos

La Escuela Oficial de Idiomas de Gandia está un tanto revolucionada este lunes, 1 de junio. Hay una treintena de profesores-examinadores que secundan la huelga de los docentes y su postura afecta a unos 200 alumnos y alumnas que tienen que examinarse de inglés, valenciano, francés e italiano durante esta jornada. Se trata de un acción emprendida por el colectivo de docentes del centro de la capital de la Safor. La decisión se tomó el domingo en una asamblea. Más información