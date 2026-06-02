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El buen tiempo llena la playa de Gandia a principios de junio: "Las condiciones son muy favorables para disfrutar del mar"

Son las 11 horas del 2 de junio de 2026 y la playa Norte de Gandia ofrece una imagen espectacular. Miles de personas disfrutan del Mediterráneo en un día de sol, con un calor soportable y un agua del mar cristalina, que invita al baño.

Sobre el escenario cercano al restaurante que limita con La Marina del club náutico, un grupo de mujeres participa en una clase de zumba. Cuando terminan los ejercicios, la mayoría mitiga el calor con un refrescante baño.

Concha, de Madrid, está jubilada. Acaba de tomar parte en la clase de zumba: "Tengo mucho tiempo y la mejor manera de estar entretenida es participar en las actividades que te ofrecen en esta playa". Su marido y ella llevan 12 días en la playa gandiense porque "en estas fechas está ideal. Desde hace unos años es nuestro destino perfecto porque a mi esposo le encanta". Concha asegura que ya se ha bañado y que el agua está perfecta. El único pero es que "hay mucho plástico por la arena, puede que por culpa de los padres que no enseñan a sus hijos a mantener limpia la playa. Quitando eso, lo demás está perfecto".