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Empieza la PAU en el Campus de Gandia de la UPV

Día de nervios, de repasar apuntes y de estar atentos a las instrucciones de los examinadores en esta primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, que en el caso del Campus de Gandia de la UPV ha arrancado con cerca de 740 estudiantes procedentes de varios institutos de la Safor. Un año más, se han instalado dos tribunales para evitar desplazamientos largos. Más información