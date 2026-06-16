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Gandia ya tiene una Oficina de Prevención de Delitos de Odio LGTBI-fóbicos: "La intención es atender a las víctimas pero también que los posibles delicuentes se corten sabiendo que están comediento un delito y que este servicio está en funcionamiento"

Gandia ya tiene una Oficina de Prevención de Delitos de Odio LGTBI-fóbicos: "La intención es atender a las víctimas pero también que los posibles delicuentes se corten sabiendo que están comediento un delito y que este servicio está en funcionamiento"

Salva Talens

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Gandia ya tiene una Oficina de Prevención de Delitos de Odio LGTBI-fóbicos: "La intención es atender a las víctimas pero también que los posibles delicuentes se corten sabiendo que están comediento un delito y que este servicio está en funcionamiento"

Salva Talens

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Gandia
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Aunque el servicio de acompañamiento a las víctimas ya se ofrecía a la ciudadanía desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Gandia, a partir de ahora empieza a funcionar la Oficina de Prevención de Delitos LTBGI-fóbicos para atender de manera personalizada y con todos los recursos municipales a cualquier ciudadano / a que sea víctima de agresión o discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género

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