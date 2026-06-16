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Nuevo reconocimiento a la Fundació Espurna de Gandia "Nuestra misión es hacer a las personas con discapacidad intelectual ciudadanos de pleno derecho y el mejor premio es conseguirlo"

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Salva Talens

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Nuevo reconocimiento a la Fundació Espurna de Gandia "Nuestra misión es hacer a las personas con discapacidad intelectual ciudadanos de pleno derecho y el mejor premio es conseguirlo"

Salva Talens

Gandia
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Espurna ha recibido recientemente el Premio de Fomento de AIC de Reconocimiento Social: "Fomento es una entidad referente, que evoluciona con el tiempo como nosotros. Esta distinción se agradece y supone un impulso, un estímulo, una motivación más para nosotros. Es un reconocimiento al trabajo que hacemos" según la directora.

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