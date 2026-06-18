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Arantxa Sanchis Muñoz ya ejerce de máxima representante de la Semana Santa de Gandia 2027: "Tener a mi madre que ya fue Madrina como referente, es todo un lujo"

Arantxa Sanchis Muñoz ha vivido su primer acto oficial como Madrina de Semana Santa de Gandia 2027 un día después de su nombramiento. El Ayuntamiento le ha ofrecido este jueves una recepción con el alcalde y el resto de autoridades locales, portavoces de los grupos políticos municipales.