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Afectados por el terremoto de Venezuela buscan desesperados a sus familiares

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Redacción Levante-EMV

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Afectados por el terremoto de Venezuela buscan desesperados a sus familiares

Redacción Levante-EMV

Gandia
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Venezolanos residentes en España están recibiendo por Whats App vídeos como estos, de La Guaira, donde afectados por el terremoto de Venezuela buscan desesperados a sus familiares. En otro vídeo se observa un apartamento que, aunque no se derrumbó, tiene daños que costará mucho reparar: grietas, puertas que no cierran, tuberías rotas tirando agua por todas partes. Oriana, una joven venezolana residente en Gandia, tiene desaparecidas a esta hora a dos tías y a una prima, que residen en la ciudad costera de La Guaira, una de las más castigadas el martes por el doble terremoto de Venezuela.

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