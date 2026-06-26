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Protesta de personal de Enfermería en el hospital de Gandia
Una treintena de profesionales sanitarios, convocados por el Sindicato de Enfermería Satse, ha protestado esta mañana a las puertas del hospital comarcal Francesc de Borja, en Gandia, para denunciar la falta de personal de enfermería en este centro sanitario. Más información
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