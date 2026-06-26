Secciones

Es noticia
Película TavernesCondena Sergio BlascoAlcalde Pobla de VallbonaPeluqueros valencianosJuan RoigTráfico ValenciaObras metrovalencia
instagramlinkedin
Protesta de personal de Enfermería en el hospital de Gandia

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Protesta de personal de Enfermería en el hospital de Gandia

Redacción Levante-EMV

Gandia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Una treintena de profesionales sanitarios, convocados por el Sindicato de Enfermería Satse, ha protestado esta mañana a las puertas del hospital comarcal Francesc de Borja, en Gandia, para denunciar la falta de personal de enfermería en este centro sanitario. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents