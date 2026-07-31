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La Guardia Civil requisa en Oliva 12 gallos de pelea a un clan familiar dedicado al robo y al tráfico de marihuana
La Guardia Civil de València ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar dedicado al robo con fuerza y al menudeo de marihuana en Oliva, a quienes además han incautado además doce gallos de pelea y diversas armas, entre ellas una ballesta y una de fuego que figuraba como sustraída en Suiza. Más información