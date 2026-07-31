Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóMordidas caso AzudMaje PicassentViviendas ValenciaAtresmedia Marc GiróDesalojo Bonrepòs i MirambellCarlos Espí Real Madrid
instagramlinkedin
La Guardia Civil requisa en Oliva 12 gallos de pelea a un clan familiar dedicado al robo y al tráfico de marihuana

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Guardia Civil requisa en Oliva 12 gallos de pelea a un clan familiar dedicado al robo y al tráfico de marihuana

Redacción Levante-EMV

Gandia
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil de València ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar dedicado al robo con fuerza y al menudeo de marihuana en Oliva, a quienes además han incautado además doce gallos de pelea y diversas armas, entre ellas una ballesta y una de fuego que figuraba como sustraída en Suiza. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents