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Pescadores de Gandia recogen medusas en la costa

Un verano más los pescadores de Gandia están recogiendo medusas, en virtud del convenio municipal. El ayuntamiento aporta una cantidad a la cofradía y los bañistas disfrutan de una playa más segura. Sale una barca, por turnos, los sábados y los domingos por la mañana. Empezaron en julio. Comentan que con el cambio climático y el aumento de la temperatura del mar, las medusas están presentes hasta diciembre.