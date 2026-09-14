El plan director del barranco de Beniopa en Gandia contempla actuaciones al menos para una década

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Las últimas obras de renaturalización, que han supuesto una inversión de 2,5 millones, mitigan los efectos de las lluvias torrenciales y dejan un corredor verde en la ribera para el disfrute de la ciudadanía Más información