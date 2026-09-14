Es noticia La jueza de la dana prorroga la investigación hasta abril de 2027

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Josep Camacho

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El plan director del barranco de Beniopa en Gandia contempla actuaciones al menos para una década

Las últimas obras de renaturalización, que han supuesto una inversión de 2,5 millones, mitigan los efectos de las lluvias torrenciales y dejan un corredor verde en la ribera para el disfrute de la ciudadanía Más información