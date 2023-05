Complir amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) que persegueix garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat —el número quatre— és la finestra per a començar a treballar en la resta de mesures globals pensades per a construir un futur més just i més sostenible. Aquesta va ser una de les conclusions que va deixar l’últim Fòrum ODS organitzat per Levante-EMV i Caixa Popular, amb l’objectiu de posar sota la taula la importància de l’educació i la formació continuada a tots els nivells i els reptes que queden per assolir en matèria d’inclusió i d’igualtat.