Este jueves en Comunitat Valenciana en Directe, espacio presentado por Ximo Rovira, la experta en comunicación no verbal, Sonia El Hakim, analizará las claves del liderazgo carismático que todos intuimos y que se apoya mucho en la comunicación, tanto verbal como no verbal de Yolanda Díaz. De esta manera, explicará cuáles son los mensajes que lanza la líder del proyecto Sumar a través de su estilo, sus palabras y su comunicación no verbal.

Yolanda Díaz, presentó el pasado lunes una de las principales propuestas económicas de cara a las próximas elecciones generales, entre las que se encuentra implementar un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente. También reiteró su exigencia de crear un observatorio de los márgenes empresariales, y denunció el enorme problema de la productividad en España, que presenta un diferencial de 25 puntos con respecto a la media europea. Sonia el Hakim es presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, Directora del Máster en Comunicación No Verbal y Habilidades Directivas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes; autora del libro Código No Verbal, del grupo Planeta; y perito judicial en comunicación no verbal y análisis de credibilidad. Desde hace varios años colabora en Levante Televisión a la hora de explicar gestos, poses y la puesta en escena de personajes públicos de todos los ámbitos ya sean políticos, artísticos o de la prensa rosa. El programa abordará además los importantes focos de actualidad de la Comunitat Valenciana como los pueblos que comienzan a preparar sus fiestas estivales, la agenda cultural de los próximos días, las mejores recomendaciones literarias o las mejores rutas gastronómicas para poder disfrutar de la auténtica cocina autóctona.