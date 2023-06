Revista de Sociedad llegará con una nueva edición este viernes a Levante Televisión son Susana Ollero a partir de las 21.30 horas.

En el ámbito literario Alice Kellen presentará su nueva novela: `Donde todo brilla´. El libro cuenta la historia River y Nicki, quienes tendrán que bucear en las profundidades del corazón, rescatar pedazos de lo que fueron y entender aquello que rompieron. Y quizá así, uniendo y encajando cada fragmento, logren descubrir quiénes son ahora y recordar el brillo de las cosas intangibles. La escritora valenciana ha escrito anteriormentevarias novelas como `La teoría de los archipiélagos´, `El mapa de los anhelos´, `Tú y yo, invencibles´, `Las alas de Sophie´, `Nosotros en la luna´ y la bilogía `Deja que ocurra´.

La portada de esta semana será para `Amigos de la calle´, la asociación que inaugura su primer local y ha recibido el nombramiento de Utilidad Pública. El objetivo de esta asociación es el de difundir esperanza, optimismo y alivio. Quiere aportar una capacidad de superación que les hace ver el futuro mucho más favorable. Asimismo, desea promover una conciencia colectiva y participativa, imparte clases, charlas y talleres formativos para mostrar la actividad que desarrolla.

Por otro lado, el magazine ahondará con diferentes especialistas en la profundidad de los falsos mitos de la cosmética y es que existen muchos bulos sobre el cuidado de la piel y el cabello que se toman por verdaderos y se incluyen, a veces hasta de manera temeraria, en nuestra rutina de belleza diaria. Uno de los principales problemas que se abordará será el dejarse asesorar por los profesionales y no por el boca a boca que a veces empuja a utilizar remedios caseros, cuando puede que no sean los más idóneos para nuestro caso en particular.

Además, Revista de Sociedad estrenará un nuevo capítulo de Alma de empresa en que el que se conocerá un poco más a Sergio Santamaria, Co-fundador de La Mesedora.