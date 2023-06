El Doctor en Informática e Ingeniero de Telecomunicaciones, Juan Ignacio Rouyet Ruiz será el protagonista del Comunitat Valenciana en Directe de este jueves con Ximo Rovira. Rouyet presentará su último libro, `Estupidez artificial. `Cómo usar la inteligencia artificial sin que ella te utilice a ti´.

En esta obra el autor madrileño trata de dar luz sobre si es es posible o no una Inteligencia Artificial ética, también sobre si hay que comenzar a tener miedo ante el avance de esta tecnología, o si el desarrollo tecnológico reñido con un progreso más humano.

Rouyet, que se define a sí mismo como un ingeniero humanista busca responder a estas preguntas cada vez más acuciantes. No en vano, es una de las voces clave del sector de la Inteligencia Artificial en España. Profesor de ética aplicada a la IA en la UNIR y la Universidad Francisco de Vitoria, en su obra destaca la necesidad de una tecnología que nos haga mejores personas sin renunciar al avance tecnológico. Como ha señalado el propio Juan Ignacio Rouyet, el libro trata ante todo de ser un texto que ayudará a los lectores a reflexionar acerca de un fenómeno que, por su envergadura y consecuencias, va mucho más allá de lo tecnológico. El libro empezó a gestarse en 2019

El escritor es actualmente director de Entrega para los servicios de consultoría en Quint, Director del Máster de Emprendimiento Digital de la UNIR y Presidente del think tank We The Humans que busca soluciones éticas para la inteligencia artificial. También es colaborador habitual en la revista Digital Biz y esglobal.

Al margen de esta entrevista, el programa contará con sus secciones habituales de actualidad cultural, gastronómica y festiva de la Comunitat Valenciana, así como con reportajes destacados de los principales acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días en València.

`Comunitat Valenciana en Directe´ se emitirá este jueves a las 14 horas y tendrá una posterior redifusión a las 20 y a las 23 horas.