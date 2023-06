El festival Sifasol de Catarroja trau la cultura a la fresca del 27 al 30 de juny per a fer gaudir a veïns i visitants.

Un any més, i ja van onze edicions, la plaça Llotgeta de Catarroja, acull quatre dies de concerts de diferents estils musicals amb actuacions molt esperades que omplin de cultura Catarroja, i recolçen a artistes que fan bona música.

Una aposta per a posar les dones músiques al capdavant del panorama musical i dels festivals, no sols com a acompanyants sinó com protagonsitas merescudes.