Després de setmanes d'intenses negociacions, i amb la mirada posada en Natalia Enguix, de Ens Uneix, partit comarcal de Jorge Rodríguez, que ténia la clau per a decantar la balança de la presidència de la Diputació de València, hui divendres, la Diputació ja té nou dirigent.

Una balança que s'ha inclinat cap al costat popular, després de dos rondes de votacions, ja que com ja havia anunciat la candidata de Ens Uneix, s'ha votat a si mateixa. Però finalment, tal com marca el reglament de la diputació, ha guanyat el partit que més diputats té, donant per tant la presidència de la Diputació de València a Vicente Mompó.