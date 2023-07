Este martes en Comunitat Valenciana en Directe con Ximo Rovira estará un un personaje mítico de los años 90, Paco Pil. El DJ, cantante, músico, animador y fiestero, responsable de himnos como Viva la fiesta y Johnny Techno Ska presentará su nuevo libro `Me debes una fiesta´. En el mismo, hace un repaso en primerísima persona a su vida y su carrera profesional, desde la infancia hasta el presente post pandémico, pasando por la mítica Ruta del Bakalao, y las numerosas juergas locas vividas durante más de treinta años.

El piloto de la nave trata de trasladar al lector a una época en la que la juventud española se adentró en una espiral nocturna de diversión única e irrepetible.

Repleta de episodios descacharrantes y anécdotas increíbles, `Me debes una fiesta´ es la autobiografía de un artista que ha vivido constantemente una ruleta rusa de altos y bajos. La trayectoria de Paco Pil está salpicada de rotundos éxitos y de descensos hacia los márgenes menos agradables del mundo del espectáculo, pero eso no ha provocado que su estrella se apague. Tal y como cuenta en este libro, escrito en colaboración con Santiago Alonso, Pil deja constancia de cómo ha sabido mantener bien arriba la misión de extender a raudales, por España e Hispanoamérica, la energía positiva. A la vez, ofrece una radiografía del mundo de la música y las discográficas que apasionará a los amantes de la historia cultural. Entre la crónica personal y la social, casi como una novela picaresca, donde se mezclan risas y lágrimas a ritmo del mejor tecno, se trata de una obra única que disfrutarán tanto los miles y miles de fan de Paco Pil como los curiosos que aún no sepan lo que es jurar por los surcos de los plásticos más duros.

Nacido en València en 1969, Paco Pil se especializó en la música bakalao, presentó programas de éxito como `Leña al mono que es de goma´ e incluso firmó para grabar un disco por 24 millones de las antiguas pesetas. Actualmente, sigue vinculado al mundo del espectáculo actuando en festivales por toda España.

`Comunitat Valenciana en Directe´ se emitirá en directo a las 14 horas aunque tendrá una doble redifusión a las 20 y a las 23 horas.