La llegada del verano conlleva cambios en las actividades que normalmente realizamos en nuestro día a día. La playa, la piscina, los rayos de sol o el uso frecuente de ventiladores y aires acondicionados pueden afectar de forma notoria a nuestra salud ocular, pero, ¿cuáles son las principales infecciones que desarrollamos en verano? ¿Cómo pueden afectar a nuestra visión a corto y largo plazo?

Bajo el agua de mar y piscina conviven amebas, bacterias y/o enfermedades contagiosas que pueden afectar a nuestros ojos. Detectar que estamos desarrollando una infección ocular suele resultar fácil, ya que uno de los principales síntomas es la molestia y picor de nuestros ojos.

Las ganas de refrescarse en muchas ocasiones hacen que no pensemos en el riesgo que supone el contacto del agua contaminante a nuestros ojos. Bucear o zambullirse sin protección aumenta el riesgo de un contagio, pero, aunque creamos que si no abrimos los ojos bajo el agua no hay problema, la realidad es diferente.

La zona ocular es muy sensible y durante el verano es más frecuente sufrir alteraciones si no se cuida de forma correcta su salud. Por ello, Vissum Miranza, grupo líder en oftalmología en España, recuerda la importancia de cuidar nuestra visión durante los meses estivales y remarca la necesidad de atender a las recomendaciones oftalmológicas.

La doctora Alejandra Amesty recuerda la importancia de ser prevenidos y de tener en cuenta nuestra salud ocular y recomienda que, a pesar de las precauciones, disfrutemos de verano.

Igual que cuidamos nuestra piel ante el peligro del sol no hay que olvidarse de nuestros ojos y tenemos que tener la misma precaución y cuidado para evitar que cojamos infecciones.