La localitat valenciana d'Algimia d'Alfara obri les seues portes, per segon any consecutiu, a una nova edició del Festival Itinera, un festival que porta la música i la dansa als pobles xicotets de la Comunitat Valenciana.

Les impressionants veus del grup Joe Psalmist & The Gospel Train, formació amb una ampla trajectòria internacional, captivaren, el passat dissabte 19 d'agost, l'auditori municipal d'Algimia d'AlfaraA, amb una gran actuació que es convertí en el el primer intercanvi musical i cultural entre el Festival Itinera de Catalunya i el de la Comunitat Valenciana.

Versions del Let it be dels BEATLES... de Rivers of Babilon, de Bonny M; o el classic Aleluya, deixàren bocabadat el veïnat d'esta població de la comarca del Camp de Morvedre, que, per segón any consecutiu, repeteix com una de les parades del Festival Itinera.

En esta segona edició del Festival Itinera a la Comunitat Valenciana, el certamen continua portant música de qualitat als pobles xicotets del territori autonòmic.

Una vetlada molt agradable, la del passat cap de setmana a Algimia d'Alfara, que feu vibrar els veïns d'esta població del Camp de Morvedre en una nit per al record.