El Consorci Provincial de Bombers de València s’ha mobilitzat a un accident a l’A3 a l’altura de l’eixida de Buñol. Es tracta d’un camió que anava ple de bous i ha bolcat. Els animals es troben dispersos per la carretera auxiliar. Al bolcar el camió la benzina ha fugat per la carretera. Els bombers l'han neutralitzat.

Manteniment de carreteres i veterinaris s'han fet càrrec dels animals. No hi ha persones atrapades. L'empresa transportista ha mobilitzat un nou camió per fer el traspàs d'animals.

Intervenen dos dotacions de Requena amb sergent, una de Chiva i l’oficial del Consorci.