Arriba la setmana més esperada per al poble de Catarroja, el moment de les seues festes patronals i populars.

L’alcaldesa de Catarroja, junt amb el vicealcalde i els regidors de festes i cultura ha presentat aquest matí el programa de les Festes Majors de Catarroja 2023 que es celebraràn de l’1 al 30 de setembre. Una festivitat que busca ajuntar tradició, cultura i gastronomía, a través d’activitats diverses i concerts, com és el cas de les valencianes Maluks i el més esperat pel públic, Camela, o els actes més tradicionals com son el cant de la Carxofa i la cavalcada en honor a Sant Miquel.

El calendari festiu del municipi fica especial èmfasi en el XXV aniversari dels Moros i Cristians. El 15 de setembre és la data marcada i esperada dels amants d’aquesta tradició on es celebrarà el “Dia de Glòria”, i que, en aquest any tan especial, s’ha composat l’Himne Fester dels Moros i Cristians que s’estrenarà i interpretarà eixe dia per la Societat Musical l’Artesana i la Societat Unió Musical de Catarroja.

A més, s’aposta de nou molt als concursos d’allipebre amb la LI Edició del Concurs Internacional i amb la II Edició del Concurs Professional.

Desde l’equip directiu aposten per unes festes sostenibles i segures. Per això, han reforçat la seguretat, ja que és la seua prioritat, perquè, com ells diuen, sense seguretat no n’hi ha diverssió.

L’alcaldessa invita a tots el ciutadans valencians a gaudir de les seues festes i, així, descobrir també la cultura i la tradició que Catarroja manté desde fa anys.