Aquest matí s'ha presentat en el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València la Davis més sostenible, que tindrà lloc del 12 al 17 de setembre en el Pavelló Municipal Font de Sant Luís. A la presentació ha acudit la regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Rocío Gil, acompanyada de Juan Carlos Caballero, portaveu i regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de València, Carlos Luís Mundina, regidor Delegat de l'Àrea de Millora Climàtica, Acústica i Gestió de l'Aigua, Esther Labaig, Directora General de Turisme, Pedro Cuesta, Diputat d'Esports, Lorenzo Mairal, representant de la Copa Davis i Borja Martiarena, director de Màrqueting de Ecovidrio.

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Rocio Gil, ha assenyalat “per a la regidoria d'Esports és una satisfacció poder unir esports i sostenibilitat. Al final, l'esport és la millor cadena de transmissió de valors i poder afegir un ingredient més com és la sostenibilitat és una satisfacció per a la nostra regidoria. Al final, volem transmetre als més xicotets, que estaran veient als seus ídols en la Copa Davis, aquests valors i aquesta sostenibilitat en la qual s'uneixen Copa Davis amb Ecovidre. Un clar exemple que la regidoria d'Esports i la Fundació Esportiva Municipal participa en aquesta sostenibilitat és que fa més d'una dècada que estem reciclant quasi 16 tones de deixalles en les nostres instal·lacions esportives. I, és per això, que continuarem treballant perquè l'esport i la sostenibilitat estiguen units.”.

La pista central de la Copa Davis estarà situada en el Pavelló de la Font de Sant Luís i tindrà capacitat per a unes 7.500 persones, d'altra banda les pistes d'entrenaments i la zona de jugadors se situaran en l'Alqueria del Basket.