Vestides amb les seues millors gales, i partint des del majestuós Castell d´ALAQUÀS, les tropes mores foren les primeres en prendre els carrers de la ciutat, el passat dissabte, 16 de setembre, en un dels actes més bonics i més multitudianris d´unes Festes Majors que toquen a la seua fi.

Una a una, amb escrupolosa puntualitat, i fins aplegar a 15, les comparses mores varen eixir del Castell d´Alaquàs, per tal d´enfilar el carrer PARE GUILLEM. Després, el recorregut portà el bàndol moro per MARE JOSEFA CAMPOS, ESTACIÓ, MIGUEL HERNÁNDEZ, PLAÇA CONSTITUCIÓ i CARRER MAJOR per a acabar en la PLAÇA d´ESPANYA, enmig d´una gran expectació.

Entre les últimes comparses mores, s´obrí camí la de ELS OLLERS, que, enguany, ha comptat, en les seues files, amb un convidat molt especial.

Caiguda la nit, aplegà el moment de la comparsa CALIFES i la capitania mora, precedida pel seu boato. L´esquadra d´homes a cavall anuncià l´arribada de la carrossa de la capitana mora i la seua favorita.

Després del bàndol moro, començaren a desfilar les tropes cristianes. Altres15 comparses, amb les seues millors gales, preneren ALAQUÀS al ritme de la música. Menuts, dones i homes ompliren de color els carrers d´esta població valenciana de la comarca de l´Horta Sud. Tancà la comitiva la capitania cristiana amb la comparsa CREUATS.

La tradicional Entrada de Moros i Cristians d´Alaquàs reuní nombrosos veïns i visitants que ompliren els carrers de la població valenciana, convertint l´acte en un dels més esperats i més espectaculars de les Festes Majors de 2023.