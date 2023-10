Levante en Directe, programa presentado por Arancha Ferrer tendrá este jueves como invitada a la cantante NIA que ha lanzado recientemente su primer álbum `Palosanto´. La artista, ganadora de Operación Triunfo y que ha participado también en programas como `Tu Cara Me Suena´ y `Dúos increíbles´ ha realizado su primer trabajo de larga duración, un disco que le transmite paz y supone para ella un amuleto. Y es que `Palosanto´ habla de la buena y mala suerte, de lo que somos capaces de atraer y conseguir si ponemos el foco en ello o de lo esotérica que es la vida a veces. Se trata de un proyecto de más de un año y medio de trabajo, cuidado con mimo, y que gira en su narrativa, en torno a la buena y la mala suerte y las leyes de la atracción.

Tras una época de dudas y desconfianza, NIA se puso manos a la obra para escribir la totalidad de este disco, en que se ahonda en los sonidos latinos que le han marcado desde niña y que ha querido hacer desde que saliera vencedora de la academia de Operación Triunfo 2020. `PaloSanto´ es un ejercicio de música latina, con la salsa como eje vertebral, fusionándola con el folclor nacional, gracias a unas colaboraciones de lujo como Antonio Carmona, Maria Peláe o Nyno Vargas. En él encontramos, también, ejercicios de estilo de la música latina como el mambo, el bolero o el reggaeton cubano.

Al margen de esto también se pasará por el programa la analista de Comunicación no verbal, Sonia El Hakim. Este jueves traerá momentos torpes en el tacto de nuestros políticos. El Hakim es licenciada en Administración y Dirección de Empresas desde 1997. Tras dieciocho años dirigiendo empresas, tomó la decisión de dar un giro a su vida y dedicarse en exclusiva a la consultoría, investigación, formación y divulgación de su gran pasión: la comunicación no verbal. Desde entonces, ha impartido numerosas formaciones para todo tipo de públicos, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía, Guardia Civil y Ejército). Ha participado como ponente en numerosos congresos y eventos, incluida una charla TEDx. Es perito judicial en análisis de credibilidad y consultora para empresas. Es también doble máster en comunicación no verbal e investigadora predoctoral en la Universidad de Valencia y está formada en detección de mentiras, investigación psicológica del delito, interrogatorios y perfilación indirecta de la personalidad por los miembros de las unidades de Análisis de Conducta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Por otro lado Jaume Bronchud, presentador del programa fallero Tot ès Festa en Levante Televisión analizarla los mejores momentos de la Gala de Fonteta que tuvo lugar el pasado fin de semana y en que se eligió a la Corte de Honor de las Falleras de Mayores de Valencia.

Levante en Directe, como es habitual, hará también un repaso a la actualidad más candente de Valencia en el ámbito político, cultural, social, sucesos, deportes y la previsión del tiempo.

El programa se emitirá a las 14 horas y tendrá una redifusión a las 20 y a las 23 horas.