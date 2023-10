L'Ajuntament ha aprovat el xec escolar entre l'alumnat de 2 a 3 anys.

La decisió de repartir l'ajuda en dos convocatòries respon a la incompatibilitat entre el bo infantil de la Generalitat i el xec escolar, les dos ajudes a les quals poden accedir els alumnes d'entre 2 i 3 anys.

Pel que la finalitat d'esta ampliació, és la d'oferir una ajuda a les famílies amb menys recursos, afavorir l'escolarització dels xiquets nascuts en 2021 i permetre als pares accedir a una escola infantil de la seua lliure elecció.

Un import d'esta convocatòria que ascendeix a 205.000 euros, que complementen els 3.520.000 que ja es van concedir al maig.

Però no sols això, ja que la Junta de Govern també ha aprovat la concessió de 71.438,98 euros per al banc de llibres de col·legis municipals. Una subvenció va destinada a la renovació i reposició de llibres de text i altres materials curriculars en el curs 2023-2024.

Sens dubte, tota ajuda és benvinguda per a les famílies, ja que l'encariment de la vida NO té per què afectar els més xicotets ni a la seua educació.