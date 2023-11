L´Hemisfèric de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències de València ha tornat a convertir-se en l´escenari de la gran NIT DE LES TELECOMUNICACIONS VALENCIANES, que, enguany, ha celebrat el seu 25 aniversari. 25 anys CREANT FUTUR, 25 anys CONNECTANT PERSONES.

L´alcaldessa de València, María José Català, i la consellera d´Hisenda, Ruth Merino, han sigut les encarregades d´obrir uns parlaments que ha tancat el degà del del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS de TELECOMUNICACIÓN de la CV, SERGIO RIOLOBOS, en una nit de gala, que ha reunit els professionals i les empreses més rellevants de l'àmbit de les telecomunicacions.

La NIT DE LES TELECOMUNICACIONS VALENCIANES, que en 25 anys s'ha consolidat com a far de la innovació i la connectivitat en la Comunitat Valenciana,ha lliurat premis en cinc categories. El primer d´ells, el Millor Treball Final de Màster ha sigut per al jove Raúl Cervera.

En esta edició, el premi a l´EMPRESA RELLEVANT se l´ha emportat ISECO.

LaNIT DE LES TELECOMUNICACIONS VALENCIANES també ha reconegut, en el seu 25 aniversari, l´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA IMPULSORA DE LES TIC, les Tecnologíes de la Informació i la Comunicació. Ha sigut per a l´AJUNTAMENT d´ALACANT.

El quart premi de la NIT DE LES TELECOMUNICACIONS VALENCIANES, el reconeiximent PERSONA DESTACADA DEL SECTOR, l´ha guanyat JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE.

L´ultim dels Premis de la 25 edició de la NIT DE LES TELE COMUNICACIONS VALENCIANES, el Teleco Honoris Causa ha sigut per a RAÚL TORRES.

Una gala, la NIT DE LES TELECOMUNICACIONS VALENCIANES, que ha servit per celebrar 25 anys acostant les tecnologíes i les comunicacions a al societat valenciana. Un quart de segle CREANT FUTUR i CONNECTANT PERSONES.