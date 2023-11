Pedro Cuesta, responsable del área de deportes de la Diputación de Valencia, será uno de los protagonistas del Super Running de este miércoles a partir de las 21.30 horas en Levante Televisión con Juanma Romero. Entre otros asuntos, Cuesta hará una valoración sobre el Circuito de Carreras de la Diputación de Valencia que concluyó hace unas semanas, así como lo que se planea para la edición del próximo en la que se quieren introducir algunas novedades y mejoras con el objetivo de darle un mayor empaque, así como difusión en el ámbito del corredor popular, sin perder la esencia de que pueda recorrer diferentes localidades de la provincia de Valencia en las que el deporte vaya de la mano del turismo. Este Circuito presenta pruebas ya emblemáticas en municipios como Siete Aguas, Gandia o L´Alcúdia.

Por otro lado, también se pasará por el programa Valeria Lluch. Colaboradora habitual del Super Running, la farmacéutica especializada en nutrición deportiva hablará sobre nuestra forma de preparar el cuerpo para una prueba muy exigente que está cerca para muchos y que no es otra que el maratón del próximo 3 de diciembre. Llevar una alimentación equilibrada y complementada con los suplementos adecuados es la mejor fórmula para realizar buenos entrenamientos y en consecuencia, llegar de la mejor manera al día de la competición.

Además, Super Running ofrecerá las mejores imágenes de un acto tradicional en la previa del Maratón Valencia y que no es otro que el hermanamiento de los clubes élite de la Comunidad Valenciana como son el Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF y Valencia Basket. Este encuentro, en el que también estuvo representado el club organizador de la prueba, la SD Correcaminos, y que tuvo lugar en la oficina `All in One´ de Caixabank. Como símbolo de este hermanamiento, los cuatro clubes intercambiaron camisetas personalizadas con el nombre de la prueba y recibieron uno de los peluches solidarios edición especial del Maratón Valencia que New Balance y la Casa Ronald McDonald han puesto a la venta para recaudar fondos para la ONG.

El espacio deportivo también recordará cómo fue la Carrera Regimiento Lusitania que se celebró hace escasas fechas en la Base de Marines. La prueba consistió en una carrera de Montañana con dos distancias, así como una carrera no competitiva.

Super Running tendrá una redifusión a las 0 horas y el jueves se podrá ver a las 15 horas.

El mundo del fútbol también tendrá cabida en la parrilla de Levante Televisión este miércoles con Som Valenciana. Este espacio, que cuenta con la colaboración de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, aborda la actualidad de las selecciones autonómicas de fútbol y fútbol sala. Esta semana el protagonista será el seleccionador sub 12 masculino de fútbol, Óscar López, que realizan su primer entrenamiento de la temporada en la localidad alicantina de Jávea.