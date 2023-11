Els corredors del campus de la Comunitat Valenciana de ESIC Business & Màrqueting School es van omplir de talent i d'il·lusió durant tota la jornada del MEET YOUR FUTURE celebrat dijous passat.

Tot un èxit de participació el que es van posar en contacte alumnes i ex alumnes amb les més de 80 empreses participants, que van acudir a ESIC a la recerca dels millors candidats per a incorporar-los a les seues ofertes laborals i pràctiques.

Els participants van tindre l'oportunitat de donar-se a conéixer en este fòrum que en ESIC ja es considera una data clau en el calendari anual i al qual enguany han acudit empreses com Grefusa, Balearia, El Corte Inglés, Power Electronics o Sanlucar entre altres que busquen incorporar talent.

L'objectiu d'este esdeveniment és el de donar a conéixer als alumnes les característiques del mercat laboral actual, i tot mitjançant tallers, taules redones i dinàmiques de grup en els quals assistents van poder aprendre com fer el seu currículum; com afrontar una entrevista en anglés o com esbrinar en quines competències eres millor, entre altres.

Ganes, il·lusió i molt talent. I és que, MEET YOUR FUTURE, és un punt d'unió entre universitat i empresa.

Una oportunitat per a captar tot el talent i continuar construint el futur.