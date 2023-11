Els veïns de Riba-roja del Túria han ret homenatge, este passat cap de setmana, als seus origens visigots. El Dux TEBDEMIR i la seua esposa Teodora, senyors de PLA de NADAL, han tornat a passejar pels carrers de la població de la comarca delCamp de Túria, acompanyats per la ronda de soldats visigots i una comitiva on ha estat l´alcalde de la població, Robert Raga, la secretaria autonòmica de Turisme, Cristina Moreno i la presidenta de la Mancomunitat de Camp de Túria, Amparo Navarro.

Durant tres dies,divendres, dissabte i diumenge, Riba-roja ha tornat arrere en el temps, fins el segle 7, per tal de convertirse en un autèntic mercat visigot on no ha faltat absolutament de res.

Hi ha haugut música en directe, dansa, tallers i oficis artesans, animals de tot tipus, mejar en abundància, exhibicions de falconeria o espectacles impactants, com el Ball de Teodora, a càrrec del Conservatori de Dansa de Riba-roja.

En definitiva, tres dies on veïns i visitants han pogut viure, de primera mà, la cultura i les tradicions visigodes, en forma d´una de les festes més emblemàtiques i singulars de la Comunitat Valenciana, la Gran Festa del Dux.