Els dinosaures han envaït hui dimecres, Bioparc València. Una posada en escena com a presentació del nou i gran espectacle familiar, una aventura musical i un videojoc alhora: ‘Dinosaures i princeses’. Una original posada en escena tan espectacular que es podrà gaudir en Kinépolis València entre els dies 22 de desembre de 2023 i 7 de gener de 2024, a les 17.30 de la vesprada.

Un espectacle interactiu amb cançons, coreografies, projeccions en 3D i jocs sobre éssers reals, i altres no tant…. Amb dos dinosaures reals gegants de més de 4 metres en l'escenari, que deixaran sense parla al públic!

Un musical de gran format, ple d'aventura i diversió. Un espectacle com no s'havia vist abans en un teatre, per a tota la família i molta, molta acció i efectes especials.