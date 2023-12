Diumenge passat, l'associació de Comerciants d'Aldaia, va realitzar la tradicional fira de nadal, en la qual la plaça de la Constitució es va omplir d'estands amb tots els comerciants de ACODA que van voler participar en esta iniciativa, que es duu a terme perquè tots els veïns puguen gaudir dels productes del municipi i aprofiten per a avançar les compres nadalenques.

Activitats i estands per a tots els públics. Un sense fi d'ofertes que van fer les delícies de tots els que fins allí es van acostar, a gaudir d'una jornada festiva i a les portes del nadal.

Productes locals i de proximitat, que no sols són una garantia sinó que amb fires com esta, se secunda i s'impulsa al comerç de la localitat. I és que un any més, els comerços d'Aldaia van notar la calor de tots els ciutadans, en aquesta nova edició de la Fira de Nadal de ACODA.