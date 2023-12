El Centro Cultural del Carmen cierra este año 2023, con una muestra de las seis exposiciones que cierran este año pero continúan en 2024.

Una muestra en la que poder disfrutar de PANTONE y su prospectiva. Un recorrido por la producción artística de este artista que proyecta la mirada al futuro.

Continuamos el recorrido y llegamos a Llorenç Barber, donde nos encontramos con sus propuestas sonoras, donde se presentan los instrumentos de su invención de marcado carácter escultórico, así como una selección de sus músicas visivas y partituras que conciben la ciudad como orquesta.

Llegamos ahora a Juan Olivares y WHEN THE PROCESS BECOMES A PAINTING. Una exposición que centra la atención en todo el proceso pictórico, desde la preparación hasta la obra final.

Exposiciones en las que se encuentra Raúl Belinchón y Algo parecido a la libertad. Una exposición en la que a través de la fotografía, muestra distintas visiones de la realidad. En este caso, ofrece al espectador los sutiles destellos de libertad en quienes cumpliendo pena de cárcel son capaces también de generar, espacios y momentos para la amistad, la solidaridad, el trabajo, la risa, la lectura, el deporte, la creatividad o el amor.

Otra de las exposiciones que forman parte de esta muestra, es Pepe Miralles y Yo lo vi. Una mirada hacia atrás, hacia el SIDA. En ella, econstruye un relato que recuerda desde lo personal y desde lo político, los distintos momentos que constituyen una memoria del trauma. Y es que el SIDA afectó no sólo a los cuerpos, sino que se convirtió en una enfermedad social.

Y ara finalizar, nos encontramos con Babalunga y Kamalongo. Una muestra que presenta un amplio abanico de estilos, poéticas, técnicas y recursos expresivos que componen algunos de los recursos fundamentales del lenguaje de las imágenes que encontramos a menudo en nuestros libros preferidos. Un lenguaje que no entiende de fronteras ni de pasaportes.

Seis exposiciones diferentes pero con algo en común, el de tener el poder de llegar a la gente y que nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal, con el que se mira.