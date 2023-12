La localitat valenciana d´Aldaia ha tancat la tercera edició del Palmito Fest, este dijous 28 de desembre, amb unes Campanades Infantils que han omplit la Plaça de la Constitució, de gom a gom, i que han tornat a substituir el tradicional raïm per les gominoles de la sort.

La població de la comarca de l´Horta Sud ha sigut, per tant, la primera en donar la benvinguda a l´any 2024, en el marc d´un Palmito Fest que ha sigut tot un èxit de participació i d'organització i que ha comptat amb activitats inclusives, pintacares i diversos tallers com, per exemple, el dedicat a pintar palmitos.

Durant la jornada, amenitzada amb música en directe, a càrrec de la banda valenciana nascuda a Alzira, IRUIXA i SKÀRGOTS, els més menuts han gaudit, també, amb la visita dels tres Emissaris Reials, que han replegat les cartes dirigides a uns Mags d´Orient, que arribaran a Aldaia el divendres, 5 de gener, al voltant de les 6 de la vesprada, i que, enguany, aplegaràn carregats de regals.