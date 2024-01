València ja és Capital Verd Europea 2024.

Un títol obtingut gràcies a la seua ambiciosa estratègia de sostenibilitat, impulsada per un moviment cívic que promou un vertader canvi. Un canvi que hui dijous s'ha vist reconegut en un acte inaugural d'esta capitalitat, que ha tingut lloc en el Palau de la Música i que ha sigut inaugurada per l'Alcaldessa de València, María José Catalá. Una orgullosa María José Catalá que parlava així d'este important i ambiciós reconeixement a la ciutat.

Un acte en el qual es duran a terme, al llarg del dia, de diverses conferències i una taula redona de Capitals Verdes Europees. I tot amb una meta comuna, la de posar en valor els motius pels quals la capital del Túria ha sigut triada com a màxima representant d'esta capitalitat, i la de continuar treballant junts per a aconseguir ser un exemple per al món.

L'etiqueta de missió de la Unió Europea és una fita important, ja que reconeix els plans de les ciutats per a aconseguir la neutralitat climàtica d'ací a 2030, així com passa per sensibilitzar sobre la triple crisi de la contaminació, la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic.

Una capitalitat que fa de València una ciutat més sostenible, més humana i més compromesa.