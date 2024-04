Divendres passat va tindre lloc a Puçol, la presentació del Circuit de Carreras de Caixa Popular de L´Horta Nord.

Una edició la d'este 2024, que compta amb onze carreres, que recorreran la geografia valenciana, ja que passaran per Foios, Emperador, Pobla de Farnals, Massalfasar, Pobla de Farnals, Albalat dels Sorells, Albuixec, El Puig, Museros, Rafelbunyol i Massamagrell.

Un no parar de carreres, sent la primera d'elles, la que va tindre lloc dissabte passat dia 6 d´abril a Puçol, i que va comptar amb milers de participants.

Sens dubte, un dels circuits més esperats per tots els corredors i que any a any guanya més adeptes.