Un any més, tornen les Olimpíades infantils de Nuevo Centro. I és que, dissabte passat va tindre lloc en les pistes de l'Estadi del Túria, la 15 edició de l'Olimpíada Infantil, unes olimpíades organitzades per Nuevo Centro i el València Club d'Atletisme, que com cada any, va comptar amb una gran participació i es va convertir de nou en un gran èxit.

I es que, l'Estadi del Túria es va omplir amb una marea taronja de participants que va fomentar l'esport entre els més xicotets i les seues famílies en una jornada festiva. Tots els participants van rebre una samarreta commemorativa, una gorra i una medalla, ja que l'objectiu principal de l'esdeveniment, és crear un dia festiu tant per als xiquets com per als seus familiars, alhora de fomentar l'esport entre els més xicotets. Perquè l'esport és vida i les mini-olimpíades són un clar exemple de esport a l'aire lliure, companyerisme, esportivitat i bon ambient en una jornada, en la qual tots van guanyar.