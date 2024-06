La localitat valenciana de Paiporta ret homenatge, este diumenge 16 de juny, a aquelles aragoneses i aquells aragonesos que un dia deixaren la seua terra, per tal de vindre a este municipi de la comarca de l´Horta Sud per a quedar-se, integrar-se i fer poble. Hui ací, a Paiporta, es celebra la segona edició de les Jornades Creixem Junts.

Les paraules de la Regidora de Cultura de Paiporta, Esther Torrijos, han obert l'homenatge de la població valenciana a les veïnes i veïns que un dia aplegaren des de la Comunitat d'Aragó.

Les II JORNADES CREIXEM JUNTS han començat al ritme dels tambors de l'ASSIOCIACIÓ CULTURAL TAMBORILERS HELLIN DE MONTCADA, que han fet vibrar la plaça Xúquer de Paiporta, i els seus voltants, i han arrancat els aplaudiments de tots els presents.

La jornada d'homenatge de Paiporta al poble d'Aragó també ha comptat amb Los Amantes de Teruel, una representació teatral que ens trasllada al segle 13 i que conta la tràgica història d´amor entre ISABEL de SEGURA i DIEGO DE MANCILLA

Durant la Segona edició de les Jornades CREIXEM JUNTS tampoc ha faltat la degustació de plats típics d'Aragó; i activitats per als més menuts com tallers interactius com, per eixemple, el de ceràmica Mudéjar.

Un dia d'unió i germanor, en definitiva, que ha posat de manifest el caràcter obert de paiportines i paiportins; i el compromis de la localitat valenciana amb la integració i el respecte a la diversitat cultural.