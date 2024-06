La localitat valenciana de Paiporta celebra, este divendres 14 de juny, la Primera edició de la Trobada d'Associacions Locals, una cita que reuneix 14 col.lectius del municipi valencià, amb un clar objectiu: donar a conéixer el seu treball i fomentar la participació ciutadana.

La regidora de Participació de l´Ajuntament de Paiporta, María Jesús López, ha sigut l´encarregada d´inaugurar, a la Plaça de l´Esglesia de Sant Jordi, la primera edició de la Trobada d'Associacions Locals.

A la plaça de l'Esglesia de Paiporta hem vist col.lectius i associacions de tot tipus, que han comptat amb una carpa informativa i han presentat els seus projectes en un escenari central. Des de L'Associació Espanyola Contra el Càncer, que dona suport psicològic i social a pacients i familiars, promovent la prevenció i la investigació sobre el càncer; passant per l'Associació Contra els Abusos Sexuals en la Infància, ACASI; el Grup Scout Gaia, que fomenta el desenvolupament personal i social de xiquets i joves, a través d'activitats a l'aire lliure, tallers i campaments; la Associació Cultural El Barranc, que es dedica a la promoció de la cultura i el valencianisme, organitzant esdeveniments com "Un Barranc de Contes" o "Les Nits Estellés"; Creu Roja a l'Horta Sud, que fa costat a persones vulnerables a través d'accions integrals realitzades principalment per voluntariat... I fins i tot l'Associació Bolilleres de Paiporta, fundada en 2005, que es dedica a preservar l'artesania del bolillo; i molta música.

A la I Trobada d'Associacions Locals de Paiporta també s´han donat cita col.lectius molt interessants com l´Associació Música Pel Clima, que té projectes com l´escenari solar; o la Comunitat Energètica Paiporta, que impulsa l'autoconsum energètic sostenible, promovent l'ús d'energia renovable i la reducció d'emissions de CO₂.

Els més menuts de Paiporta també han tingut el seu moment, amb jocs i tallers infantils, en una vesprada-nit, que ha servit per mostrar el múscul del teixit associatiu de Paiporta en la I Trobada d'Associacions locals.