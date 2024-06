Amb una barreja de ritmes, sentiments i poesies. Sandra Monfort aterrava en la tercera jornada del festival SIFASOL de Catarroja deixant la seua empremta. Barrejant tradició i modernitat, Monfort ha mostrat el seu segon treball en solitari, "La Mona"

El SIFASOL s'ha convertit en un festival d'inspiració per als artistes, com és cas de Sandra Monfort, enamorada del territori valencià i de les nostres poblacions. Amb el seu últim disc, Sandra Monfort s'ha convertit en una jove revelació del pop valencià. Una cita que els Catarrogins i Catarrogines esperaven amb ganes i entusiasme. La força i l'empoderament de l'artista han fet que òmpliga tot l'escenari i espai, que enamora al públic present.

Tant els més joves com els majors no han faltat a la seua vetlada. L'inici de l'estiu ha començat amb força a Catarroja. La població de l'horta Sud continua apostant per la música, la cultura i el talent. El divendres 28 de juny, és el torn d'Amores, grup de percussió que tancarà la dotzena edició de l'exitós SIFASOL.