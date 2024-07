“Tot és Festa” destapa algunos de sus “expedientes X” con las elecciones falleras

Llega el verano, el calor y también, como no, julio con sus preselecciones falleras. Buena cuenta de ello darán los invitados de esta semana que regresan a “Tot és Festa” para protagonizar una cita muy diferente. Y es que, el programa de Levante TV no solamente buceará en las Hogueras pasadas con alguna historia en el aire, sino que aprovechará para darnos a conocer a las candidatas que, entre los primeros sectores, ya han sido elegidas.

Para este cometido, Jaume Bronchud contará en plató con Julián Carabantes, Diego Palacios y Toni Segovia, quienes no solo darán a conocer los nombres de las preseleccionadas sino que abrirán un debate sobre la importancia o no de los antecedentes familiares y falleros de cada una. El programa, que durante este mes de Julio servirá para ser el mejor escaparate con que conocer todos los detalles de las preselecciones, sorprenderá con algunas intervenciones ya que, los colaboradores darán a conocer sus diferentes experiencias como jurados a lo largo de los últimos años. “Podríamos decir” adelanta el presentador del programa que “vamos a desclasificar información, a destapar algunos de los expedientes X de la elecciones falleras acudiendo a situaciones personales que hemos vivido”. El propio Bronchud contará detalles sobre la única vez que fue jurado de sector y que no había contado hasta el momento.

"Tot és Festa" volverá a sorprender una semana más y se convertirá en el espacio imprescindible para estar bien informados y al día sobre todo aquello que sucede en nuestras fiestas. El programa se estrena, como cada semana, el sábado a las 21.30 horas y se reemite a las 23 horas, el domingo a las 14 horas y a las 22:30 horas y los lunes a las 12 del mediodía. Además, las redes sociales de Levante TV y su canal de Youtube le permiten al espectador disfrutar a la carta del programa.