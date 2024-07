Los mejores consejos para entrenar en verano, en Super Running

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas a Levante Televisión con Juanma Romero. José Carlos, más conocido como Epic and Legend, será uno de los invitados al espacio de esta semana. Este preparador de running va a ofrecer consejos sobre cómo desarrollar una buena rutina de entrenamientos en las semanas más calurosas del año, y en las que la mayoría de corredores populares no tiene todavía un gran objetivo cercano. Para el runner, la rutina de entrenamiento es un hábito que se lleva adelante los 12 meses del año, pero para no tener inconvenientes durante el verano y no sufrir un golpe de calor, se deben tener en cuenta ciertos aspectos. Las altas temperaturas pueden afectar al corredor, provocando una merma en el entrenamiento, afectando sus ritmos de carrera, o haciendo más complejo poder alcanzar los objetivos. Es poco recomendable entrenar al mediodía, por lo que el inicio y el final del día, cuando la jornada tiene las temperaturas más bajas, son los momentos ideales para salir a correr. Es importante además utilizar ropa adecuada, fresca, con colores claros y transpirables, todo sea por mantener la temperatura del cuerpo bajo control. La hidratación es primordial, antes, durante y después del ejercicio. Si ya de por sí hay que beber durante el día a día, si hay previsión de un entrenamiento es clave llevarse agua para hidratarse y refrescarse. Además, tan importante como correr o montar en bicicleta es realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramientos.

Por otro lado, Super Running va a hablar de una de las carreras más carismáticas del verano y que no es otra que la Volta a Peu pel Xúquer de Riola y que este año va a celebrar su duodécima edición. La prueba tendrá lugar el próximo 27 de julio. Sus organizadores van a pasar por el plató del programa para explicar todos los detalles de esta Volta a Peu que tiene, entre otros alicientes, su recorrido de 8 kilómetros, y que transita en gran parte bordeando la ribera del río Xúquer. Una buena muestra de la gran acogida por parte de los corredores populares es que los 1.000 dorsales se agotaron en menos de un mes con lo que las inscripciones ya están cerradas desde hace tiempo. La prueba, además, está adscrita al Circuit El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera y tiene también la particularidad de ofrecer multitud de sorpresas a lo participantes. Al margen de la carrera competitiva la jornada en Riola será más amplia ya que por un lado habrán carreras infantiles, y por otro, una marcha no competitiva que tendrá un recorrido de 5.500 metros.

El programa se completará con las noticias de actualidad del mundo runner como la presentación de las camisetas de la 15K Nocturna FibraValencia. Se trata de una prenda técnica de alta calidad que combina a la perfección comodidad y rendimiento. Una camiseta, disponibles en modelo para hombre y mujer con patrones diferenciados, que cuenta con un diseño exclusivo que encapsula la esencia de la 15K Nocturna FibraValencia, prueba que tendrá lugar el 28 de septiembre.